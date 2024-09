Die Ereignisse überstürzen sich in unserer schnellebig hektischen Welt, in der immer weniger Zeit für die Menschen verbleiben soll, damit einige Wenige es sich vortrefflich gutgehen lassen dürfen, die große Mehrheit im Chaos, Elend und Kriegen versinkt. Jene Absichten gilt es, auf allen Ebenen zu entlarven, um gleichzeitig Chancen und Ideen aufzuzeigen. Mit diesem Portal versuche ich, ein Stückweit mehr Menschlichkeit wieder näher zu bringen, allerdings ohne erhobenen Zeigefinger, mit viel Sinn für Kultur, jedweden Extremismus ablehnend. Mögen sinnvoll, konstruktive Artikel, Anregungen und auch Kommentare hier mit dazu beitragen. In diesem Sinne wünsche ich viel Austausch und freue mich auf Euch.

Herzlichst Euer

Lotar Martin Kamm